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Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

23.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda'da ismi açıklanmayan 20'li yaşlarından genç bir kadın kiraladığı araçta garip bir koku fark etti. Endişeye kapılıp kenara çeken ve aracı kontrol eden talihsiz genç bagajda çürümeye yüz tutmuş bir ceset bulunca şoke oldu. Cesedin kendisinden önce aracı kiralayan 40 yaşındaki bir adama ait olduğu tespit edildi.

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

İrlanda'da meydana gelen olayda adı açıklanmayan ancak bölge yerlisi olduğu tespit edilen genç bir kadın, kiraladığı araçta hissettiği tuhaf bir kokudan rahatsız olunca, County Kilkenny'de, Waterford sınırına yakın küçük, sakin Mullinavat köyüne yanaştı.

Durup arabayı kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı çünkü bagajda çürümeye başlamış bir ceset buldu. Genç kadın, hemen yetkililerle iletişime geçti.

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KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Cesedin genç kadından hemen önce arabayı kiralayan kişiye ait olduğu öğrenildi. Adamın 40 yaşında ve Waterford'dan olduğu bilgilerine ulaşıldı. Kiralık arabasında cesedi bulunmadan iki hafta önce kayıp olduğu bildirilmişti.

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FİRMAYA SORULDU

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Yetkililer, kiralama firmasına, kiralamalar arasında arabaların temizlenip temizlenmediğini veya önceki kiracıdan geriye hiçbir şey kalmadığından emin olmak için arabaların kontrol edilip edilmediğini sordu.

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SADECE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Şirket, yanıt olarak yaptığı açıklamada "Firmamız, bu hafta başlarında Kilkenny'de meydana gelen trajik olayla ilgili soruşturmasında memurlara yardım ediyor. Merhumun yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İrlanda
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