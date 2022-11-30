TUZAK YENİ BÖLÜM ne zaman? Tuzak bu akşam yok mu, neden yok? TV 8 yayın akışı

Tuzak dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciler ile ilerleyen saatlerde buluşacak. Sevilen dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20:00’de ekrana geliyordu. TV8’de yayınlanan dizinin yeni bölümünün saatinde MasterChef Türkiye programı izlenebilecek. Bu uygulamanın ardından Tuzak’ın final yapıp yapmayacağı sorusu akıllarda geldi. İşte merak edilenler…

TUZAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzak dizisi bu akşam televizyon ekranlarında daha geç bir saatte yayınlanacak. Sevilen dizinin yerine MasterChef Türkiye programı izleyiciler ile buluşacak. Dizinin hayranları tarafından merak edilen tuzak final mi yapıyor sorusu sosyal medyada gündem oluşturdu. Dizinin yeni bölümü bu akşam MasterChef yeni bölümünden hemen sonra, saat 22:30’da yayınlanacak.

TUZAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tuzak dizisi 7. Bölümü ile bu akşam saat 22:30’da ekranlarda yer alacak. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama göre dizinin final kararı netleşmiş oldu. Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral’ın yer aldığı dizi için üzücü bir haber verildi. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre sevilen dizi için final kararı alındı. Buna göre Tuzak 13. Bölümü ile final yapacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2022

22:30 Tuzak

