Tuzak dizisinin Güven'i Rıza Kocaoğlu kimdir, kaç yaşında? Rıza Kocaoğlu Tuzak dizisinde yepyeni bir imajla dönüyor!

Rıza Kocaoğlu, yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaristliğini ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun yaptığı Tuzak dizisinde Güven karakterine hayat verecek. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaştığı Tuzak dizinin oyuncu kadrosunda ise Talat Bulut, Onur Durmaz, İlayda Çevik, Sıla Türkoğlu ve Yağız Can Konyalı gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Rıza Kocaoğlu kimdir? İşte Rıza Kocaoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar...

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, 1971’de İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde alan ünlü oyuncu, Çağan Irmak’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan bana Şans Dile isimli filmde oynadığı başrol ile tanındı. İlk oyunculuk deneyimi olan bu film ile Şile Büyülü Fener Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı. DOT adlı tiyatro topluluğu ile birlikte pek çok oyunda da rol alan Kocaoğlu, Av Mevsimi, Kaybedenler Kulübü, Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Organize İşler 2:Sazan Sarmalı gibi gişe başarısı yüksek filmlerde rol aldı. 2017 yılında ekrene gelen Çukur’da Aliço karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu, bu rol ile hafızalara kazındı.

TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Tuzak dizisi oyuncuları arasında Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Onur Durmaz, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik, Yağız Can Konyalı, Sıla Türkoğlu, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atayi Lesli Karavil, İbrahim Şahin yer alıyor.

Akın Akınözü (Umut)

Bensu Soral (Ceren)

Talat Bulut (Demir)

Rıza Kocaoğlu (Güven)

