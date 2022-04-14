Tuzak kurarken kendisi tuzağa düştü! Oğlunu istismar etmişti

58 yaşındaki Jon Mark Wilson’ın hikayesi Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi polisi ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan bir ajanın Wilson’ın "kendisini bir cinayet düzenlemeye teşvik ettiğini" iddia edince ortaya çıktı.

ÜVEY OĞLUYDU

Ocak 2019’da tetikçi olduğunu düşündüğü bir ajan ile buluşan Wilson’ın isteği istismar etmekle yargılandığı bir şahsın öldürülmesiydi. Sonrasında bu çocuğun eski eşinin oğlu olduğu ve olayın 15 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. İstismar gerçekleştiğinde çocuk reşit bile değildi. Wilson daha önce iki kez çocuk istismarı ile suçlanmıştı.

ESKİ EŞİNİN DE ÖLMESİNİ İSTEDİ

Wilson, oğlunun ölümünün ardından eski eşinin de dayanamayıp intihar edecek kadar kaçık olmasını umduğunu söyledi. Yaşlı adam tetikçi sandığı ajana bu iş için yaklaşık 1500 pound pound ödedi ve cinayetin ardından 3000 pound daha ödemeye söz verdi. Kurbanın fotoğraflarını da teslim eden Wilson, tetikçisine kullanması için silah satın almaya giderken şehir sınırının yakınlarında yakalanıp tutuklandı.

Wilson şimdi kiralık katil tutmaktan yargılanıyor. İki istismar suçlaması ise hala beklemede.



