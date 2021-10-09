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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

09.10.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de en çok konuşulan konu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları oldu. Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi’nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise Mercedes pilotlarına gönderme yaparak, paylaşılan görselin altına ''Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun'' yazdı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de heyecan İstanbul’da yaşanıyor. Formula 1’in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi süpürme araçları yine dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağışın pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.

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Formula 1’in son şampiyon takımı Mercedes’in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi’nin yol süpürme araçlarının görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo’su Toto Wolff’e seslenerek, ”Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” paylaşımında bulundu. Başkan Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından etkileşim aldı.

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(İHA)

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