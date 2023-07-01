TV yayın akışı 1 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Temmyz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
01:30 Maviye Sürgün
03:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
05:30 Bir Şansım Olsa
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Mucize (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
22:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)
00:30 Vermem Seni Ellere
03:30 Herca
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)
16:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
02:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
03:30 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kısmet
22:45 Yahşi Batı (Yerli Sinema)
01:30 Yasak Elma
04:15 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Erkenci Kuş
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:00 Bir Şansım Olsa
02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
01:00 Aramızda Kalsın
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
17:30 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:25 Ege’nin Hamsisi
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:45 Tek Yürek 04.17
12:30 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:55 Kendi Düşen Ağlamaz
05:35 Kapanış