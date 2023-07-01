TV yayın akışı 1 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Temmyz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

01:30 Maviye Sürgün

03:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Mucize (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

22:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

00:30 Vermem Seni Ellere

03:30 Herca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)

16:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

02:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

03:30 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kısmet

22:45 Yahşi Batı (Yerli Sinema)

01:30 Yasak Elma

04:15 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Erkenci Kuş

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:00 Bir Şansım Olsa

02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

01:00 Aramızda Kalsın

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

17:30 Batılı Adam (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:25 Ege’nin Hamsisi

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:45 Tek Yürek 04.17

12:30 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:55 Kendi Düşen Ağlamaz

05:35 Kapanış



