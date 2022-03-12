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TV yayın akışı 12 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Mart 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kıyamet, Gönül Dağı, Recep İvedik 5 ve Survivor All Star programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 12 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

12 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)
01:45 Baba
04:15 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Yalnız Kurt
16:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Arda’nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
04:45 Geniş Aile

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
01:30 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
03:30 El Kızı
06:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Delisin (Yerli Sinema)
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kıyamet (Yerli Sinema)
22:45 Kıyamet (Yerli Sinema)
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Söz
05:30 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Yeşil Deniz
08:35 Tozkoparan İskender
11:30 Gönül Dağı
14:50 Masumlar Apartmanı
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Masumlar Apartmanı
04:40 Şehirden Uzakta

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atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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