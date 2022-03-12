TV yayın akışı 12 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)

01:45 Baba

04:15 Avcı: Kış Savaşı (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Yalnız Kurt

16:00 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:20 Yalnız Kurt

05:50 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:00 Arda’nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

22:30 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

03:30 El Kızı

06:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Delisin (Yerli Sinema)

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Kıyamet (Yerli Sinema)

22:45 Kıyamet (Yerli Sinema)

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Söz

05:30 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Tozkoparan İskender

11:30 Gönül Dağı

14:50 Masumlar Apartmanı

18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Masumlar Apartmanı

04:40 Şehirden Uzakta



