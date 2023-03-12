TV yayın akışı 12 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 MART 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:10 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Başım Belada

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

22:45 Başım Belada

02:00 Başım Belada

04:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

03:45 5N1K

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:15 Taçsız Prenses

01:45 Adım Farah

04:00 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda

09:30 Meltem Demir İle Hanımeli

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe Deprem Bölgesinde

13:00 Ömer

15:30 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

02:30 Vahe Deprem Bölgesinde

03:30 Türk Müziği

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

13:30 Survivor 2023

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kurtuluş Hattı (Yerli Sinema)

09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Korkma

15:00 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3’Te 3

01:30 Kurtuluş Hattı (Yerli Sinema)

03:10 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:40 Kapanış



