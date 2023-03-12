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  4. TV yayın akışı 12 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

11.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart 2023 Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Mart 2023 Pazar akşamı Güzel Günler, Yargı, Başım Belada, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor 2023 ve Ego programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 12 Mart 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Mart Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Mart Pazar kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 12 Mart Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Mart 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Mart Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

12 MART 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:10 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Başım Belada
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başım Belada
22:45 Başım Belada
02:00 Başım Belada
04:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
02:30 Kuzey Güney
03:45 5N1K
04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Ego
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:15 Taçsız Prenses
01:45 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda
09:30 Meltem Demir İle Hanımeli
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe Deprem Bölgesinde
13:00 Ömer
15:30 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 Vahe Deprem Bölgesinde
03:30 Türk Müziği
04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
13:30 Survivor 2023
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kurtuluş Hattı (Yerli Sinema)
09:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Korkma
15:00 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3’Te 3
01:30 Kurtuluş Hattı (Yerli Sinema)
03:10 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:40 Kapanış


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