TV yayın akışı 13 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Transit (Yabancı Sinema)

01:45 Transit (Yabancı Sinema)

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Şef Kapımda

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Mutlu Aile Defteri

08:55 Sadık Dostum (Yabancı Sinema)

10:50 Oflu Hoca Trakya’da (Yerli Sinema)

12:40 Gül Masalı

16:15 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

22:50 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)

00:55 Aşk Bu Mu?(Yerli Sinema)

03:00 Mutlu Aile Defteri

05:00 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dört Köşe (Yerli Sinema)

15:15 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)

01:30 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)

03:00 Arda İle Omuz Omuza

03:45 Müzik Arası

04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Tozluyaka

15:00 Kazanan Restoran

16:00 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kanlı Nigar (Yerli Sinema)

21:45 Kazanan Restoran

23:00 İlk Buluşma

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:45 Kanlı Nigar(Yerli Sinema)

03:15 Senden Daha Güzel

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:45 Yüksek Sosyete

10:45 Ah Nerede

14:30 Duy Beni

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Hayat Sevince Güzel

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:45 Ah Nerede

03:30 İki Aile

04:45 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:15 Canım Annem

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kalk Gidelim

08:40 Bu Toprağın Sesi

09:40 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe (Yerli Sinema)

12:20 Mükemmel Eşleşme

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Balkan Ninnisi

03:50 Şefin Sağlıklı Masası

04:40 Bu Toprağın Sesi

