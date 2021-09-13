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  4. TV yayın akışı 13 Eylül 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Eylül 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

13.09.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Eylül Pazartesi akşamı İçimizden Biri, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Aykut Enişte ve Gönül Dağı programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Eylül TV yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Eylül 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Eylül Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Eylül 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

13 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
22:45 Güldür Güldür Show
00:30 İçimizden Biri
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
22:40 Çok Güzel Hareketler 2
02:00 Kırık Hayatlar
03:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:45 Uzak Şehrin Masalı
02:15 Fulya İle Umudum Olsun
04:45 Kefaret
05:45 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Star Market
05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:10 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Dünya Hali
02:05 Benim Adım Melek

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Anahtar Kelimeler:
FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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