TV yayın akışı 13 Temmuz 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Temmuz Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

01:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

03:30 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:15 Ya Çok Seversen

01:45 Dönence

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

00:00 Kısmet

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

22:15 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)

00:30 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

02:30 Mutluluk Zamanı (Yerli Sinema)

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Dizi

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Adını Sen Koy

09:20 Hayatımın Aşkı

11:50 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:30 Benim Güzel Ailem

02:15 Mahrem

03:45 Şehirden Uzakta

04:45 Seksenler

06:15 Kapanış

