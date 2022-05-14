TV yayın akışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yaşama Karşı (Yabancı Sinema)

01:30 Yaşama Karşı (Yabancı Sinema)

03:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Hakim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Destan

03:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası (Yabancı Sinema)

03:45 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 İyilik

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İyilik

22:45 Mahkum

02:00 Yasak Elma

04:15 Kamera Arkası

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Delisin (Yerli Sinema)

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Deli Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Deli Aşk (Yerli Sinema)

00:15 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

02:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

04:00 8X8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:05 Kalk Gidelim

10:45 Ağaç (Yabancı Sinema)

12:50 Kara Tahta

16:00 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Kasaba Doktoru

04:10 Şefin Özel Konuğu



