TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Nisan Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Nisan Cuma kanalların yayın akışında neler var? 15 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Nisan Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Nisan 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
23:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
01:45 Kelebekler (Yerli Sinema)
03:45 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Yalnız Kurt
00:30 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Yabancı Damat
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım
06:10 Elimi Bırakma
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:40 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
15:10 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:20 İddiaların Aksine
17:30 Ku’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kasaba Doktoru
01:40 Kara Tahta
03:00 Sahur Bereketi
05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:00 Ramazan Günlüğü
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