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TV yayın akışı 15 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

15.01.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ocak 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Maske Kimsin Sen, Survivor, Hokkabaz ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 15 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ocak 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Yabancı Sinema)
02:30 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
12:15 Kardeşlerim
15:45 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Her Şey Seninle Güzel
02:15 Yıldız Cephesi (Yabancı Sinema)
03:45 Müzik Arası
04:45 Geniş Aile

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
23:00 Elkızı
02:30 Kanunsuz Topraklar
05:00 Kefaret
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:30 Zorlu Günler (Yabancı Sinema)
02:30 Zorlu Günler (Yabancı Sinema)
04:40 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:45 Yerli Sinema
13:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Ağaç (Yabancı Sinema)
09:40 Tozkoparan İskender
11:20 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
17:40 112 Acil Çağrı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
04:10 Seksenler


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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