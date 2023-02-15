TV yayın akışı 15 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 15 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah

12:15 Habertürk Ortak Yayını

17:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

16:00 Esra Erol Deprem Özel Ortak Yayını

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Son Durum (Deprem Özel)

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

03:00 Deprem Bölgesinde Gece

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:00 Star Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 NTV-Star TV Ortak Yayın

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 TV8-NTV Ortak Yayın (Deprem Özel)

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

12:10 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 TRT Haber Ortak Yayını

05:40 Kapanış



