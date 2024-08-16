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    4. TV yayın akışı 16 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 16 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 07:37
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    16 Ağustos 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Ağustos 2024 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Ambulans, Kim Milyoner Olmak İster?, Öldür Beni Sevgilim, Mumya Geri Dönüyor, MatserChef Türkiye ve Yakışıklı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 16 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Ağustos 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    16 AĞUSTOS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
    15:45 Aile
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
    01:30 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
    03:30 Mucize Aşk

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Buzkıran (Yabancı Sinema)
    02:40 Ateş Kuşları
    05:10 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    17:00 Ayazın Sonu Güneş
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Ambulans (Yabancı Sinema)
    22:45 Password
    01:00 Ambulans (Yabancı Sinema)
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:15 Dönence

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 Kiraz Mevsimi
    13:45 Petrol Sevdası (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)
    22:00 Çağla İle Bu Yaz
    00:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)
    02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:15 Yasak Elma
    06:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:30 Sefirin Kızı
    13:00 Aramızda Kalsın
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
    00:45 Yalı Çapkını
    03:00 İstanbullu Gelin

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Şehirden Uzakta
    09:30 Kara Ağaç Destanı
    12:40 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:40 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
    22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    00:40 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
    02:30 Seksenler
    03:40 Gönül Dağı

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