TV yayın akışı 16 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Ağustos 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 AĞUSTOS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

15:45 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

01:30 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

03:30 Mucize Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Buzkıran (Yabancı Sinema)

02:40 Ateş Kuşları

05:10 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ambulans (Yabancı Sinema)

22:45 Password

01:00 Ambulans (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Petrol Sevdası (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:45 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Şehirden Uzakta

09:30 Kara Ağaç Destanı

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:40 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

02:30 Seksenler

03:40 Gönül Dağı