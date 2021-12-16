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  4. TV yayın akışı 16 Aralık 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Aralık 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

16.12.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Aralık Perşembe Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye, Kara Bela ve Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı programları ekrana gelecek. İşte 16 Aralık TV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Aralık 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Aralık Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 16 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Aralık Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Aralık TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 ARALIK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleriTürk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03:55 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
00:15 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
01:00 Kanunsuz Topraklar
03:45 Kefaret
05:45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kaderimin Oyunu
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
22:30 Kara Bela (Yerli Sinema)
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
00:10 Masumlar Apartmanı
03:10 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

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atv FOX Kanal D Show TV TRT 1
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