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  4. TV yayın akışı 16 Ekim 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Ekim 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 09:28
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16 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Fırtınanın İçinde, Sandık Kokusu, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Ekim 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 16 Ekim Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Ekim günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *16 Ekim yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 EKİM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Karadut
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
05:00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
00:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
02:00 Güzel Köylü
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Fırtınanın İçinde (Yabancı Sinema)
21:50 Kaçak (Yabancı Sinema)
00:30 Kara Ağaç Destanı
03:10 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
00:00 Gizli Bahçe
02:30 Kötü Kan
04:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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