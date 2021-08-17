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  4. TV yayın akışı 17 Ağustos 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 17 Ağustos 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

17.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Ağustos Salı akşamı Güldür Güldür Show, Baht Oyunu, Hıçkırık, Belleville Polisi, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 17 Ağustos 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 17 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

17 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)
00:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
02:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İlk Aşk (Yerli Sinema)
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Belleville Polisi (Yabancı Sinema)
22:15 Şans Kapıyı Çalınca
00:35 Kalp Yarası
03:20 Belleville Polisi (Yabancı Sinema)
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
00:15 Ece Üner İle Susma
02:45 İntikam Geçidi (Yabancı Sinema)
04:30 Afili Aşk

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
22:45 Yahşi Batı (Yerli Sinema)
01:12 Fulya İle Umudun Olsun
03:30 Kefaret
05:45 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
00:15 Kazara Aşk
02:30 Star Market
04:10 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:40 Tozkoparan İskender
12:20 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
22:35 Seneye Bu Zamanlar
00:30 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
02:35 Masumlar Apartmanı

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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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