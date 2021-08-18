TV yayın akışı 18 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,18 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)

22:45 Cici Babam (Yerli Sinema)

01:15 Aile Arasında (Yerli Sinema)

03:30 Cici Babam (Yerli Sinema)

05:15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)

16:10 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)

22:15 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)

00:20 Baş Belası

03:20 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 5: Son Şövalye (Yabancı Sinema)

23:15 Baht Oyunu

02:15 Ece Üner İle Susma

04:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Moskova’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

02:30 Fulya İle Umudun Olsun

04:45 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Görümce (Yerli Sinema)

22:30 Görümce (Yerli Sinema)

03:00 Star Market

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:30 Kalk Gidelim

10:10 Tozkoparan İskender

12:05 Benim Adım Melek

15:40 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Dünya Hali

22:15 On Muharrem Özel Yayını

00:00 Seneye Bu Zamanlar

01:55 Masumlar Apartmanı



