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  4. TV yayın akışı 18 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 18 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

18.08.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Ağustos 2021 Çarşamba Aile Arasında, Transformes 5: Son Şövalye, Oyun Gecesi, Görümce, MasterChef Türkiye, Dünya Hali ve Sen Çal Kapımı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 18 Ağustos 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,18 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Ağustos Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)
22:45 Cici Babam (Yerli Sinema)
01:15 Aile Arasında (Yerli Sinema)
03:30 Cici Babam (Yerli Sinema)
05:15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)
16:10 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)
22:15 Thor: Ragnarok (Yabancı Sinema)
00:20 Baş Belası
03:20 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)
05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 5: Son Şövalye (Yabancı Sinema)
23:15 Baht Oyunu
02:15 Ece Üner İle Susma
04:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Moskova’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
02:30 Fulya İle Umudun Olsun
04:45 Kefaret
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:30 Görümce (Yerli Sinema)
03:00 Star Market

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:30 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender
12:05 Benim Adım Melek
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
22:15 On Muharrem Özel Yayını
00:00 Seneye Bu Zamanlar
01:55 Masumlar Apartmanı


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FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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