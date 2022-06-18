TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
11:50 Hakim
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)
22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kuruluş Osman
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Seversin
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Arda’nın Mutfağı
04:15 Müzik Arası
05:15 Yabancı Damat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gizli Saklı
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:30 Senden Daha Güzel
03:45 Bay Yanlış
04:45 İnadına Aşk
06:15 Aşk Yeniden
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Yerli Sinema
11:30 Kaderimin Oyunu
14:30 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Güzel Köylü
04:00 Çilek Kokusu
07:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
04:15 Canım Annem
05:30 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:20 Doru (Yerli Sinema)
12:00 Kasaba Doktoru
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Kara Tahta
03:30 Doru (Yerli Sinema)
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