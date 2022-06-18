TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

11:50 Hakim

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)

03:10 Destan

05:40 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Arda’nın Mutfağı

04:15 Müzik Arası

05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Gizli Saklı

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gizli Saklı

22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:30 Senden Daha Güzel

03:45 Bay Yanlış

04:45 İnadına Aşk

06:15 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:45 Yerli Sinema

11:30 Kaderimin Oyunu

14:30 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Güzel Köylü

04:00 Çilek Kokusu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

04:15 Canım Annem

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:20 Doru (Yerli Sinema)

12:00 Kasaba Doktoru

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:00 Kara Tahta

03:30 Doru (Yerli Sinema)

