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  4. TV yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Mayıs Salı akşamı Hababam Sınıfı Güle Güler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, 7. Koğuştaki Mucize, Adalet Birliği ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Mayıs TV yayın akışı...

TV yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Mayıs Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Mayıs Salı kanalların yayın akışında neler var? 18 Mayıs Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Mayıs Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Mayıs Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 MAYIS SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
22:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
23:30 Romantik Komedi (Yerli Sinema)
02:00 Romantik Komedi (Yerli Sinema)
03:45 Alev Alev

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
23:45 Kardeşlerim
02:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:35 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)
22:45 Biz Size Döneriz (Yerli Sinema)
00:45 7. Koğuşta Mucize (Yerli Sinema)
03:15 Savaşçı
05:30 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Adalet Birliği (Yabancı Sinema)
22:30 Beynelmilel (Yerli Sinema)
00:30 Beynelmilel (Yerli Sinema)
02:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
04:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Acemi Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:15 Gönül Dağı
03:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
04:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!


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İşte 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarıİşte 17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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