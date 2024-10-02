TV yayın akışı 2 Ekim 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Ekim Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Ekim Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ekim günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *2 Ekim yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Karadut
05:50 Benim İçin Üzülme
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
23:45 Yalan
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema)
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Gönül Dağı
16:00 Lingo Türkiye
17:30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:30 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:10 Teşkilat
02:40 Seksenler
03:30 Gönül Dağı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
23:30 Hudutsuz sevda
02:15 Kötü Kan
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce