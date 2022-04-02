Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 2 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

02.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Nisan 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Garip, Kardeşlerim, İftarlık Gazoz ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
01:45 Baba
04:15 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Adı Sevgi
13:00 Adı Sevgi
16:00 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Destan
02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Sadakatsiz
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Müzik Arası

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Aşk Mantık İntikam
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Garip(Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:00 Garip (Yerli Sinema)
02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:15 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
00:30 Kaderimin Oyunu
03:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:00 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Oynat Bakalım
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 8X8

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Ekisporter (Yerli Sinema)
08:10 Gönül Dağı
11:45 Kara Tahta
14:50 Ramazan Günlüğü
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
19:50 Gönül Dağı
00:00 Kara Tahta
02:40 Ramazan Günlüğü
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...
Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...
Akılalmaz olay! Teşhis edilmemesi için öyle şeyler yaptı ama...Akılalmaz olay! Teşhis edilmemesi için öyle şeyler yaptı ama...
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

İlginizi Çekebilir

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.