TV yayın akışı 2 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
01:45 Baba
04:15 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Adı Sevgi
13:00 Adı Sevgi
16:00 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Destan
02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Sadakatsiz
16:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Müzik Arası
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:00 Aşk Mantık İntikam
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Garip(Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:00 Garip (Yerli Sinema)
02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
22:15 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)
00:30 Kaderimin Oyunu
03:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:00 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Oynat Bakalım
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 8X8
06:10 Ekisporter (Yerli Sinema)
08:10 Gönül Dağı
11:45 Kara Tahta
14:50 Ramazan Günlüğü
15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
19:50 Gönül Dağı
00:00 Kara Tahta
02:40 Ramazan Günlüğü
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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