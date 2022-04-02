TV yayın akışı 2 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

01:45 Baba

04:15 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Adı Sevgi

13:00 Adı Sevgi

16:00 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Kardeşlerim

00:25 Destan

02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Sadakatsiz

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Aşk Mantık İntikam

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Garip(Yerli Sinema)

22:30 Mahkum

01:00 Garip (Yerli Sinema)

02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:15 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

00:30 Kaderimin Oyunu

03:15 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:00 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

03:30 Oynat Bakalım

04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 8X8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Ekisporter (Yerli Sinema)

08:10 Gönül Dağı

11:45 Kara Tahta

14:50 Ramazan Günlüğü

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

19:50 Gönül Dağı

00:00 Kara Tahta

02:40 Ramazan Günlüğü

03:10 Sahur Bereketi

05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

