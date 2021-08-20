TV yayın akışı 20 Ağustos 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ağustos 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
01:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
03:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası (Yeni Bölüm)
00:20 Kalp Yarası
02:50 İkimizin Sırrı
05:20 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)
23:15 Operasyon 41 (Yeni Bölüm)
01:30 Ece Üner İle Susma
04:15 Afili Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
00:00 Davaro
02:00 Fulya İle Umudun Olsun
04:30 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
22:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
00:30 Başlat (Yabancı Sinema)
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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