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  4. TV yayın akışı 20 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

20.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Kaos Yürüyüşü, MasterChef Türkiye, Postacı, İbo Show ve Mükemmel Eşleşme programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 20 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Enes Batur Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)
16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
02:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)
04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Taşıyıcı 3 (Yabancı Sinema)
09:55 Bir Zamanlar Hollywood (Yabancı Sinema)
13:05 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)
15:05 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kaos Yürüyüşü (Yabancı Sinema)
22:05 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)
00:10 Gül Masalı
03:55 Nadide Hayat (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yaprak Dökümü
16:16 Zengin Kısmet (Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)
01:30 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)
03:00 Arda İle Omuz Omuza
03:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 İyilik
14:45 Kazanan Restoran
16:00 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Kazanan Restoran
23:00 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Postacı (Yerli Sinema)
03:00 Senden Daha Güzel
05:15 Her Yerde Sen
06:15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çocuk Kuşağı
09:30 Duy Beni
12:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:45 Duy Beni
03:15 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kalk Gidelim
08:40 Bu Toprağın Sesi
09:40 Şefin Sağlıklı Masası
10:30 Pırdino (Yerli Sinema)
12:10 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Balkan Ninnisi
04:00 Bu Toprağın Sesi
04:50 Şefin Sağlıklı Masası

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