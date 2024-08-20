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    4. TV yayın akışı 20 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.08.2024 07:21
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    20 Ağustos 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 20 Ağustos Salı Tarzan Rıfkı, Password, Ölümcül Çarpışma, Zaman Makinesi 1973, Afacanlar Kampta, Tolgshow Filtresiz ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 20 Ağustos Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 20 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    20 AĞUSTOS 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
    21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
    23:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
    01:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
    02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:40 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
    22:20 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
    23:50 Tesla (Yabancı Sinema)
    01:50 Ateş Kuşları
    04:20 Kaçak

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
    22:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
    00:30 Yalı Çapkını
    03:00 İstanbullu Gelin
    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:00 Şehirden Uzakta
    09:20 Kara Ağaç Destanı
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:20 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Afacanlar Kampta (Yerli Sinema)
    22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Dinamo Zagreb-Karabağ"
    00:10 Gol (Yabancı Sinema)
    02:00 Seksenler
    02:50 Gönül Dağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Tolgshow Filtresiz
    00:00 İlk Buluşma
    02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:30 Yasak Elma
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    17:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Password
    23:30 Kara İblis (Yabancı Sinema)
    01:45 Kara İblis (Yabancı Sinema)
    03:00 Gelinim Mutfakta
    05:15 Dönence

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