TV yayın akışı 20 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 20 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
21:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
23:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
01:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
22:20 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
23:50 Tesla (Yabancı Sinema)
01:50 Ateş Kuşları
04:20 Kaçak
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
22:00 Zaman Makinesi 1973 (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
09:20 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Afacanlar Kampta (Yerli Sinema)
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Dinamo Zagreb-Karabağ"
00:10 Gol (Yabancı Sinema)
02:00 Seksenler
02:50 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:30 Kara İblis (Yabancı Sinema)
01:45 Kara İblis (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence