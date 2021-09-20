TV yayın akışı 20 Eylül 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Eylül Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
00:30 İçimizden Biri
02:45 Yalancı
06:50 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:30 Yargı
02:00 Ödeşme Zamanı
03:45 Kırık Hayatlar
04:45 Ece Üner İle Susma
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:45 Uzak Şehrin Masalı
02:15 Fulya İle Umudum Olsun
04:45 Kefaret
05:45 Son Yaz
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Star Market
05:00 Kiralık Aşk
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun
09:10 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
23:30 Gönül Dağı
02:35 Benim Adım Melek
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