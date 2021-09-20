TV yayın akışı 20 Eylül 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Eylül Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 20 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Eylül Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

00:30 İçimizden Biri

02:45 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 Yargı

02:00 Ödeşme Zamanı

03:45 Kırık Hayatlar

04:45 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:45 Uzak Şehrin Masalı

02:15 Fulya İle Umudum Olsun

04:45 Kefaret

05:45 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Star Market

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:10 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

23:30 Gönül Dağı

02:35 Benim Adım Melek



