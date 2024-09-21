TV yayın akışı 21 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:00 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

22:35 Kör Nokta

01:40 Ateş Kuşları

04:30 Benim İçin Üzülme

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Veda(Yerli Sinema)

15:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Güneşi Beklerken

05:15 Müzik Arası

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

13:45 Yabani

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Kötü Kan

05:15 Mucize Doktor

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

12:30 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)

13:00 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

23:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

01:30 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

03:15 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

07:45 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:55 Beni Böyle Sev

08:40 Yedi Numara

09:30 Yeditepe İstanbul

10:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12:30 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

03:40 Kara Ağaç Destanı