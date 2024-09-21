TV yayın akışı 21 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:00 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:00 Yeni Gelin
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Şangay Şövalyeleri (Yabancı Sinema)
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
22:35 Kör Nokta
01:40 Ateş Kuşları
04:30 Benim İçin Üzülme
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Veda(Yerli Sinema)
15:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Güneşi Beklerken
05:15 Müzik Arası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:45 Yabani
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
05:15 Mucize Doktor
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
12:30 Tatlım Tatlım (Yerli Sinema)
13:00 Aramızda Kalsın
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
23:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
01:30 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
03:15 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
07:45 Yedi Silahşörler (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
06:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:55 Beni Böyle Sev
08:40 Yedi Numara
09:30 Yeditepe İstanbul
10:40 Hayallerinin Peşinde
11:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:30 Kara Ağaç Destanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
03:40 Kara Ağaç Destanı