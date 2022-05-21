TV yayın akışı 21 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam (Yabancı Sinema)
01:30 İntikam (Yabancı Sinema)
03:30 Üç Kuruş
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Hakim
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Tolkien (Yabancı Sinema)
02:30 Hakim
05:30 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Arda’nın Mutfağı
04:45 Yabancı Damat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyilik
23:00 Mahkum
02:00 Yasak Elma
04:00 Kamera Arkası
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
21:50 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
23:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:15 İki Aile
05:00 Güzel Köylü
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
04:00 8X8
05:15 Bilginiz Olsun
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Kalk Gidelim
09:50 Keşif (Yerli Sinema)
12:30 Kasaba Doktoru
15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
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