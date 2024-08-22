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    4. TV yayın akışı 22 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 22 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 07:37
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    22 Ağustos 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Alan, Servet Operasyonu, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 22 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Cafer'in Çilesi (Yerli Sinema)
    01:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
    04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:10 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    22:00 ST. Gallen-Trabzonspor
    00:15 Öncü Kuvvet (Yabancı Sinema)
    05:15 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yalan
    23:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
    01:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
    02:30 Gelinim Mutfakta
    05:00 Dönence

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
    22:25 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
    00:30 Yalı Çapkını
    03:00 İstanbullu Gelin
    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    04:55 Şehirden Uzakta
    09:10 Kara Ağaç Destanı
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Sen Türkülerini Söyle
    23:50 3'Te 3
    01:00 Muallim (Yerli Sinema)
    02:30 Gönül Dağı

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