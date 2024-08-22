TV yayın akışı 22 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Cafer'in Çilesi (Yerli Sinema)

01:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

22:00 ST. Gallen-Trabzonspor

00:15 Öncü Kuvvet (Yabancı Sinema)

05:15 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

01:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)

22:25 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

04:55 Şehirden Uzakta

09:10 Kara Ağaç Destanı

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:50 3'Te 3

01:00 Muallim (Yerli Sinema)

02:30 Gönül Dağı