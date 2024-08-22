TV yayın akışı 22 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 22 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Cafer'in Çilesi (Yerli Sinema)
01:45 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
06:10 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
22:00 ST. Gallen-Trabzonspor
00:15 Öncü Kuvvet (Yabancı Sinema)
05:15 Kaçak
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
01:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
02:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
22:25 Servet Operasyonu (Yabancı Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı
04:55 Şehirden Uzakta
09:10 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:50 3'Te 3
01:00 Muallim (Yerli Sinema)
02:30 Gönül Dağı