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  4. TV yayın akışı 23 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 23 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

23.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ağustos Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Ağustos Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Kalp Yarası, Aşkın Tarifi, MasterChef Türkiye, Pilav Üstü Aşk, Eyvah Eyvah 2 ve Seksenler programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 23 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

23 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
02:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar (Yeni Dizi)
13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Sezon)
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
00:15 Kırık Hayatlar
01:30 Bayan Meadows (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk (Yerli Sinema)
22:15 Bircanlar Lokantası (Yerli Sinema)
00:30 Pilav Üstü Aşk (Yerli Sinema)
02:30 Fulya İle Umudum Olsun
05:00 Kefaret
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:50 Star Market
05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Baş Belası
03:05 Kalp Yarası
05:35 Hercai

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:15 Tövbeler Olsun
06:35 Kalk Gidelim
10:10 Dünya Hali
11:15 Benim Adım Melek
15:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:45 Seneye Bu Zamanlar
01:30 3’te 3
03:00 Criminal Mind (Yabancı Sinema)
03:55 Dünya Hali

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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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