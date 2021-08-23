TV yayın akışı 23 Ağustos 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

02:15 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar (Yeni Dizi)

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Sezon)

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

00:15 Kırık Hayatlar

01:30 Bayan Meadows (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Pilav Üstü Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Bircanlar Lokantası (Yerli Sinema)

00:30 Pilav Üstü Aşk (Yerli Sinema)

02:30 Fulya İle Umudum Olsun

05:00 Kefaret

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

02:50 Star Market

05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Baş Belası

03:05 Kalp Yarası

05:35 Hercai

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:15 Tövbeler Olsun

06:35 Kalk Gidelim

10:10 Dünya Hali

11:15 Benim Adım Melek

15:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:45 Seneye Bu Zamanlar

01:30 3’te 3

03:00 Criminal Mind (Yabancı Sinema)

03:55 Dünya Hali



