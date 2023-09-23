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    4. TV yayın akışı 23 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 23 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    23.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    23 Eylül 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Eylül 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Gönül Dağı, Koruyucu, Yabani, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 23 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
    14:45 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Safir
    13:00 Safir
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    02:20 Ateş Kuşları
    04:30 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Dönence
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
    14:00 Arka Sokaklar
    16:00 Dilek Taşı
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ya Çok Seversen
    00:15 Arka Sokaklar
    02:45 Yargı
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Hudutsuz Sevda
    14:00 Bambaşka Biri
    16:15 Yabani
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yabani
    22:30 Ruhun Duymaz
    02:45 Hudutsuz Sevda
    04:30 Bambaşka Biri
    06:45 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Kiralık Aşk
    11:00 Çöp Adam
    14:00 Yerli Dizi Tekrar
    16:00 Yerli Dizi Tekrar
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
    23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
    02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
    05:50 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:30 MasterChef Türkiye All Star
    12:30 Gazete Magazin
    16:15 Oynat Bakalım
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:30 Gazete Magazin
    02:00 Oynat Bakalım
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    08:00 Beni Böyle Sev
    10:30 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Benim Güzel Ailem
    14:50 Sen Türkülerini Söyle
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:50 Sen Türkülerini Söyle
    04:40 Son Toplayıcılar
    05:40 Kapanış

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