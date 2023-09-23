TV yayın akışı 23 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:00 Safir
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ateş Kuşları
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Dönence
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Hudutsuz Sevda
14:00 Bambaşka Biri
16:15 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
22:30 Ruhun Duymaz
02:45 Hudutsuz Sevda
04:30 Bambaşka Biri
06:45 Kefaret
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)
03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
05:50 Hayat Bazen Tatlıdır
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
02:00 Oynat Bakalım
04:30 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:00 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Benim Güzel Ailem
14:50 Sen Türkülerini Söyle
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Sen Türkülerini Söyle
04:40 Son Toplayıcılar
05:40 Kapanış