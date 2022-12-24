TV yayın akışı 24 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bal Kaymak (Yerli Sinema)

11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Kuruluş Osman

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpekbalığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)

02:00 Neredeyse Evli (Yabancı Sinema)

03:30 Müzik Arası

04:30 Arda’nın Mutfağı

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

15:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 Hayatımın Şansı

01:45 Yasak Elma

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Çöp Adam

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

03:00 Çöp Adam

04:50 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Adını Sen Koy

07:20 Kalk Gidelim

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)

13:00 Gönül Dağı

16:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Baybaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

04:50 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)

06:00 Kapanış



