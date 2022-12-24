TV yayın akışı 24 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
05:15 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bal Kaymak (Yerli Sinema)
11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:20 Kuruluş Osman
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpekbalığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)
02:00 Neredeyse Evli (Yabancı Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Arda’nın Mutfağı
05:15 Kavak Yelleri
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
15:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 Hayatımın Şansı
01:45 Yasak Elma
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
03:00 Çöp Adam
04:50 Hayat Bazen Tatlıdır
06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Adını Sen Koy
07:20 Kalk Gidelim
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)
13:00 Gönül Dağı
16:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Baybaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
04:50 Meraklı Köfteci (Yerli Sinema)
06:00 Kapanış