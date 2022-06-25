TV yayın akışı 24 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Arabesk (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kalpazan (Yabancı Sinema)
01:45 Kalpazan (Yabancı Sinema)
02:45 Şef Kapımda
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)
10:20 Gül Masalı
13:10 Sevmek Zamanı
16:00 İçimizdeki Ateş
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
22:40 Sevmek Zamanı
01:20 Gül Masalı
03:50 Kuruluş Osman
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Seversin
16:45 Gırgıriye (Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpek Balığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Köpek Balığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)
03:30 Müzik Arası
04:30 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gizli Saklı
16:00 Senden Daha Güzel
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Yerli Sinema)
03:30 Gizli Saklı
05:00 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:50 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 En Güzel Bölüm
16:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)
22:15 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)
00:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Güzel Köylü
05:50 İki Aile
07:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Canım Annem
13:00 Survivor Panorama
15:00 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:15 8X8
05:30 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Sıradan Birkaç Gün
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:20 Kara Tahta
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Kasaba Doktoru
03:50 Gönül Dağı
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