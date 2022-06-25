TV yayın akışı 24 Haziran 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Haziran 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:15 Arabesk (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kalpazan (Yabancı Sinema)

01:45 Kalpazan (Yabancı Sinema)

02:45 Şef Kapımda

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)

10:20 Gül Masalı

13:10 Sevmek Zamanı

16:00 İçimizdeki Ateş

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İçimizdeki Ateş

22:40 Sevmek Zamanı

01:20 Gül Masalı

03:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Seversin

16:45 Gırgıriye (Yerli Sinema)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpek Balığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Köpek Balığı İstilası 2 (Yabancı Sinema)

03:30 Müzik Arası

04:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Gizli Saklı

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

22:30 İlk Buluşma

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Yerli Sinema)

03:30 Gizli Saklı

05:00 İnadına Aşk

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:50 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 En Güzel Bölüm

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)

22:15 Müzede Bir Gece (Yabancı Sinema)

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Güzel Köylü

05:50 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Canım Annem

13:00 Survivor Panorama

15:00 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

04:15 8X8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Sıradan Birkaç Gün

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:20 Kara Tahta

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:10 Kasaba Doktoru

03:50 Gönül Dağı

