Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 24 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

24.01.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ocak 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Ocak Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Yasak Elma, Kalp Yarası, Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Alparslan: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Ocak TV yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

24 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)
02:30 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Savaş Gemisi (Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 Kanunsuz Topraklar
05:00 Kefaret
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
00:30 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:10 Şefin Özel Konuğu
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Gönül Dağı
02:50 Şefin Özel Konuğu
03:40 Seksenler

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Gülben nasıl anlatılıyor?Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Gülben nasıl anlatılıyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Hangi cevap gemi yolculuğu yapmayı anlatır?Hangi cevap gemi yolculuğu yapmayı anlatır?
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunun şeklini eleştirdiler! Cevabını bikinili pozuyla verdi

Vücudunun şeklini eleştirdiler! Cevabını bikinili pozuyla verdi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Resmen adı açıklandı! İlk bölüm tarihi verildi

Resmen adı açıklandı! İlk bölüm tarihi verildi

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Doktorlar doğumhanenin kapılarını kapatıp polisi aradı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı! Çareyi Türkiye’de buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.