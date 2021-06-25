TV yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 25 Haziran Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Haziran 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:45 Züğürt Ağa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:30 Çatışma (Yabancı Sinema)

01:30 Cam Tavanlar

03:45 Çatışma (Yabancı Sinema)

05:15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Yeni Bölüm)

00:20 Baş Belası

02:20 Akıncı

04:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Yabancı Sinema)

23:15 Aşkın Tarifi

01:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

00:45 Şef Akademi

03:00 Şef Akademi Doğada

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021- Final

02:00 Doya Doya Moda

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:05 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:55 Umut Apartmanı (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Dangal (Yabancı Sinema)

23:30 Seksenler

02:05 Dangal (Yabancı Sinema)

04:35 Şehirden Uzakta



