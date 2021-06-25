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TV yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

25.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Haziran 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Haziran 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Survivor 2021 Final, Bozkır Arslan Celaleddin, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Aşk Mantık İntikam ve Dangal programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Haziran Cuma kanalların yayın akışında neler var? 25 Haziran Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Haziran 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Haziran Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

25 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:45 Züğürt Ağa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:30 Çatışma (Yabancı Sinema)
01:30 Cam Tavanlar
03:45 Çatışma (Yabancı Sinema)
05:15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Yeni Bölüm)
00:20 Baş Belası
02:20 Akıncı
04:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Yabancı Sinema)
23:15 Aşkın Tarifi
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Bodrum Masalı

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
00:45 Şef Akademi
03:00 Şef Akademi Doğada
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021- Final
02:00 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:55 Umut Apartmanı (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Dangal (Yabancı Sinema)
23:30 Seksenler
02:05 Dangal (Yabancı Sinema)
04:35 Şehirden Uzakta


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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