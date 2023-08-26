TV yayın akışı 26 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
14:45 İşte Hayat (Yerli Sinema)
16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)
01:45 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)
03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)
04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)
01:50 Islah Adası (Yabancı Sinema)
04:00 Kalp Yarası
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
22:45 Ya Çok Seversen
02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
03:50 Çemberimde Gül Oya
05:15 Müzik Arası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
15:30 En Güzel Dönüşüm
16:15 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Yaz Şarkısı
01:30 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
03:00 Yasak Elma
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:20 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:40 Hayat Bazen Tatlıdır
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
16:15 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 Tuzak
05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
07:40 Tozkoparan İskender: 1071 (Yerli Sinema)
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti (Yerli Sinema)
22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Benim Güzel Ailem
03:30 Kendi Düşen Ağlamaz
05:50 Kapanış