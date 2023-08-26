TV yayın akışı 26 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

14:45 İşte Hayat (Yerli Sinema)

16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)

01:45 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)

03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)

04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)

15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)

23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)

01:50 Islah Adası (Yabancı Sinema)

04:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

22:45 Ya Çok Seversen

02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

03:50 Çemberimde Gül Oya

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

15:30 En Güzel Dönüşüm

16:15 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Yaz Şarkısı

01:30 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

03:00 Yasak Elma

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:20 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:40 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

16:15 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

07:40 Tozkoparan İskender: 1071 (Yerli Sinema)

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti (Yerli Sinema)

22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Benim Güzel Ailem

03:30 Kendi Düşen Ağlamaz

05:50 Kapanış



