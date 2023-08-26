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    4. TV yayın akışı 26 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 26 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    26.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    26 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Efsanenin Yükselişi, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Berlin Kaplanı, Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti, Gurbetçi Şaban ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 26 Ağustos 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
    14:45 İşte Hayat (Yerli Sinema)
    16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)
    01:45 Jurassic Galaksi (Yabancı Sinema)
    03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?(Yerli Sinema)
    04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
    12:00 Akıncı
    12:20 Akıncı
    13:00 Creed: Efsane'nin Doğuşu (Yabancı Sinema)
    15:25 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
    17:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Buz Devri 2:Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
    21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı (Yabancı Sinema)
    23:45 Skyfall (Yabancı Sinema)
    01:50 Islah Adası (Yabancı Sinema)
    04:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afilli Aşk
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
    14:00 Aslı Gibidir (Yerli Sinema)
    16:00 Dönence
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
    22:45 Ya Çok Seversen
    02:00 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
    03:50 Çemberimde Gül Oya
    05:15 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Ekonomi Arası
    10:05 Memet Özer İle Mutfakta
    11:00 Ruhun Duymaz
    13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
    15:30 En Güzel Dönüşüm
    16:15 Kısmet
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
    22:00 Yaz Şarkısı
    01:30 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
    03:00 Yasak Elma
    05:00 Aşk Yeniden
    06:00 Yaz Şarkısı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Kiralık Aşk
    11:00 Çöp Adam
    13:20 Yalı Çapkını
    16:00 Ömer
    19:00 Star Haber
    20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
    22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
    00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
    02:30 Kiralık Aşk
    04:30 Türk Müziği
    05:40 Hayat Bazen Tatlıdır

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 Gazete Magazin
    12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
    13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
    16:15 Affedilmeyen (Yabancı Sinema)
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Gazete Magazin
    02:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Aslan Ailem
    07:40 Tozkoparan İskender: 1071 (Yerli Sinema)
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    18:00 Biraz Kül Biraz Duman
    19:00 Ana Haber
    20:00 Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti (Yerli Sinema)
    22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    00:30 Benim Güzel Ailem
    03:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    05:50 Kapanış

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