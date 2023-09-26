TV yayın akışı 26 Eylül 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 26 Eylül Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
22:30 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
00:30 Kızılcık Şerbeti
03:15 Çiçek
05:30 Yeni Gelin
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
01:20 Hz. Muhammed:Allah'ın Elçisi
04:45 Mutfak Bahane
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)
01:30 Bıçak Sırtında (Yabancı Sinema)
03:30 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:10 Diriliş Ertuğrul
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Mevlid Kandili Özel Yayını
21:00 Hayatımın Neşesi
00:10 Gönül Dağı
04:00 Diriliş Ertuğrul
05:50 Kapanış