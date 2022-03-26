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  4. TV yayın akışı 26 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Şantaj, Survivor All Star, Gurbetçi Şaban ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 26 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

26 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Pasifik Savaşı: İsyan (Yabancı Sinema)
02:00 Baba
04:30 Pasifik Savaşı: İsyan (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:30 Adı Sevgi
17:00 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Adı Sevgi
03:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:50 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:15 Müzik Arası
04:15 Geniş Aile

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Mahkum
01:00 Yahşi Batı (Yerli Sinema)
03:15 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
04:45 Elkızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 En Güzel Bölüm
12:15 Kaderimin Oyunu
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Star Haber
20:00 Şantaj (Yabancı Sinema)
22:30 Şantaj (Yabancı Sinema)
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Kalk Gidelim
07:40 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Teşkilat
14:10 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
17:30 3’Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat

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FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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