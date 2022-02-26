TV yayın akışı 26 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Oğlum

02:30 Aziz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Destan

13:30 Kardeşlerim

17:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Destan

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Üç Kız Kardeş

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:00 Müzik Arası

04:00 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Kadının Eseri

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Son Nefesime Kadar

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Nefesime Kadar

23:00 Evlilik Hakkında Her Şey

02:00 Yasak Elma

04:30 El Kızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:45 Aramızda Kalsın

04:00 Söz

05:30 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Yeşil Deniz

08:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi

10:40 Tozkoparan İskender

12:00 Teşkilat

15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

18:10 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi

