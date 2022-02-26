TV yayın akışı 26 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Oğlum
02:30 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Destan
13:30 Kardeşlerim
17:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Destan
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
06:30 Üç Kız Kardeş
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
03:00 Müzik Arası
04:00 Geniş Aile
07:45 Kadının Eseri
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Son Nefesime Kadar
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Nefesime Kadar
23:00 Evlilik Hakkında Her Şey
02:00 Yasak Elma
04:30 El Kızı
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kaderimin Oyunu
17:00 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:45 Aramızda Kalsın
04:00 Söz
05:30 İki Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Yeşil Deniz
08:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi
10:40 Tozkoparan İskender
12:00 Teşkilat
15:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi
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