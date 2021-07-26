TV yayın akışı 26 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam (Final)

00:15 Hız Tutkunu (Yabancı Sinema)

02:15 Hız Tutkunu (Yabancı Sinema)

04:00 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

23:45 Baht Oyunu

02:45 Yalan Dünya

04:30 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Oluversin Gari (Yerli Sinema)

02:15 Mahalle (Yerli Sinema)

03:45 Fulya İle Umudun Olsun

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market (Yarışma)

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:45 Star Market

02:30 Aramızda Kalsın

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Kalk Gidelim

11:00 Tozkoparan İskender

12:35 Gönül Dağı

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Mahrem

23:15 Seksenler

01:45 Bozkır (Yerli Sinema)

03:10 Masumlar Apartmanı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

16:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Senin Hikayen (Yerli Sinema)

02:15 Hercai

05:15 Maria İle Mustafa



