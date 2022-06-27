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TV yayın akışı 27 Haziran Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

27.06.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Haziran 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Haziran Pazartesi akşamı Kaçış Planı 3, Çok Güzel Hareketler 2, Sevmek Zamanı, Survivor All Star, Tozluyaka, Tomris ve Organize İşler programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 27 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Haziran Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
21:45 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
23:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)
01:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)
03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Seversin
00:45 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Senden Daha Güzel
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
00:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
02:30 Gizli Saklı
04:30 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)
21:45 Organize İşler (Yerli Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8x8

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ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kuruluş Osman
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
23:20 Sevmek Zamanı
02:50 İçimizdeki Ateş
05:50 Kuruluş Osman

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hapishanedeki Çiçek
08:45 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tomris (Yabancı Sinema)
23:25 Balkan Ninnisi
02:30 Şefin Özel Konuğu
03:15 Gönül Dağı

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