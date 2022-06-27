TV yayın akışı 27 Haziran Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Haziran 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

21:45 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

23:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

01:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Seversin

00:45 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:45 Senden Daha Güzel

16:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

00:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

02:30 Gizli Saklı

04:30 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)

21:45 Organize İşler (Yerli Sinema)

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor All Star

12:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 8x8

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kuruluş Osman

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

23:20 Sevmek Zamanı

02:50 İçimizdeki Ateş

05:50 Kuruluş Osman

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Hapishanedeki Çiçek

08:45 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tomris (Yabancı Sinema)

23:25 Balkan Ninnisi

02:30 Şefin Özel Konuğu

03:15 Gönül Dağı



