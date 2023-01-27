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  4. TV yayın akışı 27 Ocak 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 27 Ocak 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

27.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ocak 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Ocak 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Jumanji Vahşi Orman, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Yasak Elma ve Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 27 Ocak 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ocak Cuma kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ocak Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ocak 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ocak Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

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TV YAYIN AKIŞI

27 OCAK 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
01:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
03:30 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:35 Ateş Kuşları
02:45 Ateş Kuşları
05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
00:30 Yargı
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Orta Sayfa
01:30 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Yerli Sinema
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu (Yabancı Sinema)
22:30 Survivor 2023
00:15 Dizi
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20Hangimiz Sevmedik
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Bulmaca Kulesi (Yerli Sinema)
14:40 Adını Sen Koy
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
23:40 Al Sancak
02:20 Hayallerinin Peşinde
03:30 Seksenler
05:30 Kapanış


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