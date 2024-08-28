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    4. TV yayın akışı 28 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 28 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 07:24
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    28 Ağustos Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Shrek 2, Alan, Neşeli Günler, Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille", MasterChef Türkiye ve Ölümüne Aşk programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 28 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 28 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 28 Ağustos Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Ağustos günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *28 Ağustos yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
    16:00 Alan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Alan
    00:20 Safir
    03:10 Tatar Ramazan
    05:10 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)
    21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)
    23:30 Yalan
    02:00 Güneşi Beklerken
    04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
    01:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
    03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
    22:00 Nalan (Yerli Sinema)
    00:15 Nalan (Yerli Sinema)
    02:00 Yalı Çapkını
    04:00 Dürüye'nin Güğümleri
    05:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Şehirden Uzakta
    10:00 Kara Ağaç Destanı
    13:20 Lingo Türkiye
    14:40 Gönül Dağı
    17:50 İddiaların Aksine
    18:00 Ana Haber
    19:00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
    22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
    00:10 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)
    01:50 Gönül Dağı
    04:30 3'te 3
    05:30 Şehrime Hoş Geldiniz

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Ölümüne Aşk (Yerli Sinema)
    22:15 Bizim Köylü (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:45 Mucize Doktor
    05:00 Yasak Elma
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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