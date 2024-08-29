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    4. TV yayın akışı 29 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 29 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 07:44
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    29 Ağustos 2024 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ağustos Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Tek Atış, Aykut Enişte 2, Trabzonspor-St. Gallen maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi, Ne Olacak Halim ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 29 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 29 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 29 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    02:30 Bir Dağ Masalı
    04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Yerli Sinema)
    16:00 Alan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Trabzonspor-ST. Gallen
    22:15 Alan
    00:30 Safir
    03:20 Tatar Ramazan
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Tek Atış (Yabancı Sinema)
    21:45 Tek Atış (Yabancı Sinema)
    23:45 Mezar İstilacısı (Yabancı Sinema)
    01:00 Taş Kağıt Makas
    02:30 Güneşi Beklerken
    05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
    22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
    00:30 Yalı Çapkını
    03:00 Dürüye'nin Güğümleri
    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
    06:30 Şehirden Uzakta
    10:50 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)
    13:00 Seksenler
    14:10 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi
    23:00 3'Te 3
    02:50 Seksenler
    03:40 Gönül Dağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Aşk Mantık İntikam
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)
    22:30 Hudutsuz Sevda
    01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:45 Yasak Elma
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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