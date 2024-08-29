TV yayın akışı 29 Ağustos 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 29 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

02:30 Bir Dağ Masalı

04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Yerli Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor-ST. Gallen

22:15 Alan

00:30 Safir

03:20 Tatar Ramazan

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış (Yabancı Sinema)

21:45 Tek Atış (Yabancı Sinema)

23:45 Mezar İstilacısı (Yabancı Sinema)

01:00 Taş Kağıt Makas

02:30 Güneşi Beklerken

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:30 Şehirden Uzakta

10:50 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)

13:00 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi

23:00 3'Te 3

02:50 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Ne Olacak Halim? (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce