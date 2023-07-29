TV yayın akışı 29 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

01:15 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

03:30 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

17:00 Anne (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)

22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)

00:30 Mutlu Aike Defteri (Yerli Sinema)

02:30 Vermem Seni Ellere

05:45 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:40 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

22:30 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

00:45 Ya Çok Seversen

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

22:45 Yaz Şarkısı

01:45 Yasak Elma

03:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 Yerli Sinema

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

07:20 Aslan Ailem

10:20 Hayallerinin Peşinde

11:35 Kendi Düşen Ağlamaz

15:05 Hayatımın Neşesi

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:15 Hayatımın Neşesi

03:30 Kendi Düşen Ağlamaz

05:35 Kapanış



