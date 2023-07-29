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    4. TV yayın akışı 29 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 29 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    29.07.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    29 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Hava Saldırısı, Malefiz, Dedemin Fişi, Rüzgar Gülü, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 29 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
    14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
    16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    01:15 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
    03:30 Amerikalı Kız (Yabancı Sinema)
    05:30 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateş Kuşları
    10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
    12:00 Akıncı
    12:20 Akıncı
    13:00 Vermem Seni Ellere
    17:00 Anne (Yabancı Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
    22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)
    00:30 Mutlu Aike Defteri (Yerli Sinema)
    02:30 Vermem Seni Ellere
    05:45 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Dönence
    15:40 Ya Çok Seversen
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
    22:30 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
    00:45 Ya Çok Seversen
    03:15 Poyraz Karayel
    05:00 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta sonu
    10:00 Ekonomi Arası
    10:05 Memet Özer İle Mutfakta
    11:00 Ruhun Duymaz
    14:00 Yaz Şarkısı
    16:00 En Güzel Dönüşüm
    17:00 Kısmet
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ruhun Duymaz
    22:45 Yaz Şarkısı
    01:45 Yasak Elma
    03:45 Aşk Yeniden
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Sefirin Kızı
    08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:00 Aramızda Kalsın
    11:00 Lezzet Rotası
    12:00 Erkenci Kuş
    14:00 Kiralık Aşk
    16:00 Sefirin Kızı
    19:00 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
    00:30 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    02:30 Aramızda Kalsın
    04:00 Kiralık Aşk
    05:30 Sefirin Kızı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:00 Gazete Magazin
    12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
    13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
    16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Gazete Magazin
    02:15 Yerli Sinema
    03:30 Kırmızı Oda
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:00 Şehirden Uzakta
    07:20 Aslan Ailem
    10:20 Hayallerinin Peşinde
    11:35 Kendi Düşen Ağlamaz
    15:05 Hayatımın Neşesi
    18:00 Biraz Kül Biraz Duman
    19:00 Ana Haber
    20:00 Rüzgar Gülü (Yerli Sinema)
    23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    00:15 Hayatımın Neşesi
    03:30 Kendi Düşen Ağlamaz
    05:35 Kapanış

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