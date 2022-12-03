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  4. TV yayın akışı 3 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

03.12.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Aralık 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Çöp Adam, Gönül Dağı Özel, Darmaduman ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 3 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gğn Işığı
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
03:15 Vasiyet (Yabancı Sinema)
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Bir Peri Masalı
15:45 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Bir Peri Masalı
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda
07:30 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
20:00 Çöp Adam
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Çöp Adam
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:00 Pişir de Görelim
15:00 Karakomik Fimler Emanet&Deli
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Hollanda-ABD”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Arjantin-Avustralya”
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Yürek Çıkmazı
04:10 Gönül Dağı Özel
05:10 Kapanış

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