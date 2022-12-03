TV yayın akışı 3 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gğn Işığı

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

03:15 Vasiyet (Yabancı Sinema)

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Bir Peri Masalı

15:45 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 İyilik

01:45 Yasak Elma

04:00 Bir Peri Masalı

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

07:30 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

15:30 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

20:00 Çöp Adam

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Çöp Adam

03:00 Toprak İle Fidan

04:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:00 Pişir de Görelim

15:00 Karakomik Fimler Emanet&Deli

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Hollanda-ABD”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Arjantin-Avustralya”

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Yürek Çıkmazı

04:10 Gönül Dağı Özel

05:10 Kapanış



