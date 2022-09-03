TV yayın akışı 3 Eylül 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Eylül 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk (Yerli Sinema)
16:30 Japon İşi (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
04:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:20 Aşk Bu Mu? (Yerli Sinema)
15:30 Gül Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:15 Su ve Ateş (Yabancı Sinema)
02:25 Kıyamet (Yabancı Sinema)
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
15:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
01:30 Son Köpekbalığı İstilası (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 İyilik
15:30 Kazanan Restoran
16:45 Kusursuz Kiracı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:45 Kusursuz Kiracı
03:30 Kazanan Restoran
04:45 Her Yerde Sen
05:45 İnadına Aşk
07:00 İki Aile
09:30 Çizgi Film
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Erkenci Kuş
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
02:00 Jackie Chan Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Küçük Ortak (Yerli Sinema)
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Canım Annem
04:15 Gazete Magazin
05:30 Bilginiz Olsun
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:40 Gönül Dağı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Bu Toprağın Sesi
02:40 Balkan Ninnisi
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