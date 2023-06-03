TV yayın akışı 3 Haziran 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Haziran 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 3 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Haziran 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

05:00 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema)

16:30 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Gülcemal

15:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

21:45 Adım Farah

00:45 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

02:30 Yasak Elma

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

09:45 En Güzel Bölüm

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

22:00 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

23:45 Çöp Adam

02:30 Bir Şansım Olsa

03:30 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

17:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

03:45 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

06:40 Ege’nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:50 Gönül Dağı

15:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:35 Kapanış



